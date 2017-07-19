Роккенфеллер: даже не думал пропустить российский этап DTM

Гонщик «Ауди» Майк Роккенфеллер заверил, что не собирался пропускать этап DTM на трассе Moscow Raceway из-за перелома стопы, полученного в аварии на предыдущем этапе на трассе «Норисринг».

«Я даже не думал пропустить российский этап. Надеюсь, повязка поможет мне ехать так же быстро, как я делал бы это без травмы. Трудно будет отработать идеально, но я надеюсь, что смогу проехать на привычном уровне. В конце концов, я привык тормозить правой ногой, выступая в других сериях», — приводит слова Роккенфеллера.