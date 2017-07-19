Спенглер: Moscow Raceway — техничная и сложная трасса

Канадский гонщик DTM Бруно Спенглер признался, что с нетерпением ждёт российского этапа серии, так как любит трассу Moscow Raceway.

«Я очень жду этапа в России. Moscow Raceway — техничная и сложная трасса с хорошими возможностями для обгона. Мне очень нравится трасса, и я добился на ней многих хороших результатов. Надеюсь, в Москве мы подтвердим уровень боеспособности, показанный на „Норисринге“, — приводит слова Спенглера пресс-служба серии.

Российский этап DTM пройдёт 22-23 июля. Перед ним в чемпионате лидирует Маттиас Экстрём.