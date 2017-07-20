Чейз Кэри желает видеть в Ф-1 больше немецких команд

Босс Формулы-1 Чейз Кэри сказал, что хотел бы видеть в «Королевских автогонках» больше немецких команд.



«У нас ест немецкий чемпион, немецкий болид-победитель, в этом году немец борется за чемпионство, и нам бы хотелось больше немецких команд», — цитирует Кэри немецкое издание Bild.



Когда его спросили, идёт ли речь о таких компаниях, как «БМВ», «Ауди» и «Порше», американец ответил: «Конечно, нашей целью является, чтобы подобные компании хотели прийти в Ф-1, именно поэтому мы корректируем технические правила и коммерческие условия».



Также Кэри рассказал, что один из конференц-залов в штаб-квартире владельцев Ф-1 в Лондоне будет назван в честь семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. «Михаэль — культовая фигура этого вида спорта… Так что мы отдадим ему дань уважения, назвав в его честь конференц-зал», — сказал Кэри.