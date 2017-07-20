Руководство Ф-1 и «Сильверстоуна» проведёт переговоры в конце года

Британский клуб гонщиков (BRDC), владеющий автодромом «Сильверстоун», намерен провести переговоры с руководством Формулы-1, которые помогли бы найти компромисс между структурами и сохранить Гран-при Великобритании на этой трассе.

«Мы сядем с руководством Liberty за переговоры, когда всё успокоится, возможно, в конце года. У нас, как и у них, будет больше времени. Я уверен, что каким-то образом мы найдём путь, чтобы подписать новый контракт», — заявил глава BRDC Дерек Варвик в интервью Sky Sports.

Того же мнения придерживается и коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес.

«Наш план состоит в том, чтобы начать переговоры по завершению текущего чемпионата», — заявил Братчес.