Ауэр: рад участию в тестах Формулы-1, но сосредоточен на DTM

Гонщик DTM Лукас Ауэр, выступающий за «Мерседес», поделился мыслями о предстоящих ему тестах Формулы-1 в составе «Форс Индия». По словам австрийца он рад такой возможности, но вместе с тем на данном этапе карьеры сконцентрирован исключительно на гонках DTM.

«В настоящий момент я не думаю о Формуле-1 как о цели моей гоночной карьеры, поскольку целиком сосредоточен на DTM. Пока я выступаю в DTM на высоком уровне — возможно всякое, если я буду невыразителен в DTM, то никаких шансов для меня не останется. В DTM нужно провести три-четыре года, чтобы претендовать на титул. Я буду счастлив остаться с „Мерседесом“ в серии на следующий сезон, но пока никакой ясности о том, где я буду гоняться в 2018 году, нет — посмотрим, будут ли какие-то варианты, и какие.



Участие в тестах Формулы-1 — это огромная возможность узнать что-то новое и получить новый опыт, так что я рад, что мне выпал этот шанс. Прошло уже несколько лет с того момента, когда я в последний раз сидел за рулём формульного болида, поэтому будет интересно вспомнить ощущения. В следующий уик-энд я буду на этапе Формулы-1 и постараюсь получить максимально много информации от Эстебана Окона и Серхио Переса. Также советом могут помочь Гэри Паффетт и особенно Пол ди Реста, который знает „Форс Индия“ изнутри», — передаёт слова Ауэра корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.