Буэми: ди Грасси не может позволить себе аварию, как в прошлом году

Чемпион Формулы-E Себастьен Буэми предупредил Лукаса ди Грасси в преддверии решающего этапа нынешнего сезона. Год назад они также боролись за титул и вылетели с трассы в начале гонки, что не помешало Буэми вырвать победу. Перед заключительным этапом Буэми опережает ди Грасси на 10 очков.

«Я уважаю его как пилота, но не уважаю то, что он сделал в прошлом году. Люди из нашего спорта знают, что именно произошло. Если снова произойдёт такая авария, что по вашему они будут думать? Ему будет трудно объяснить это. Он не может позволить такому вновь произойти с его репутацией», — приводит слова Буэми Autosport.