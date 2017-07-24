Феттель не видит признаков кризиса у «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не считает, что его команда демонстрирует признаки приближения нового кризиса.



«Я так не думаю. Я действительно считаю, что «Мерседес» хорошо прибавил, но мы всё ещё быстры, особенно по воскресеньям. Мы страдаем от нехватки темпа в квалификациях, но когда начинаются гонки, мы можем кое-что отыграть.



Возможно, они немного более эффективно работают с аэродинамикой, которая в этом году очень много значит, но в целом мы рядом. Я не знаю, что точно будет в Венгрии, но полагаю, что ситуация будет очень отличаться от того, что было в Сильверстоуне». — сказал немец, слова которого приводит La Repubblica.