Менеджер Ферстаппена: Макс предан «Ред Булл», но его терпение не бесконечно

Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен сказал, что голландский гонщик остаётся преданным «Ред Булл», однако его терпение может лопнуть, если команда продолжит быть недостаточно конкурентоспособной для борьбы за победы на регулярной основе.



«С тех пор как Макс дебютировал в Ф-1, к нему всегда был интерес. Другие команды были готовы предложить ему контракт, но мы хотим выиграть с «Ред Булл». «Ред Булл» считает Макса своей звездой и не будет продавать его.



У нас нет конкретных сроков для «Ред Булл», но важно, чтобы Макс продолжал добиваться успеха. Я всё ещё уверен в прогрессе команды, потому что «Ред Булл» выиграл четыре чемпионата. Однако нужно понимать, что терпение не безгранично», — рассказал Вермюлен в интервью голландскому изданию Formule 1.