Феруччи отработает оба дня тестов в Венгрии за «Хаас»

Гонщик серии GP3 Сантино Феруччи отработает за «Хаас» на тестах в Венгрии. Тесты пройдут на «Хунгароринге» после Гран-при Венгрии, и Феруччи проведёт за рулём болида «Хааса» два дня, сообщает F1i.

Феруччи дебютировал за «Хаас» на тестах в Сильверстоуне в прошлом году. В нынешнем сезоне пилот идёт на 14-м месте в чемпионате GP3, имея на счету три очка после шести гонок. Прошлый чемпионат 19-летний американец закончил на 12-й позиции, набрав 36 очков и однажды за сезон поднявшись на подиум. До этого он выступал в европейской Формуле-3, ни разу не попав в топ-10 по итогам чемпионата.