Кратчлоу восхищён тем, как Маркес проходит повороты

Пилот «LCR Хонда» Кэл Кратчлоу не скрывает своего восхищения стилем пилотирования гонщика заводской команды «Хонда» Марка Маркеса, проходящего каждый поворот на позднем торможении.



«Каждый поворот он проходит лучше, чем любой другой гонщик «Хонды». Я понятия не имею, как он ездит. Конечно, в определённых областях мой гоночный стиль близок к его стилю. Но то, как он входит в поворот, как скользит на выходе из него… Это удивительно. И он не падает.



Честно говоря, то, что он делает в каждом повороте в каждой гонке, да и на каждой сессии, любой другой гонщик «Хонды», включая меня, делает в одном повороте за весь уик-энд», — цитирует Кратчлоу Fox Sports Asia.