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Леклер: Норрис был слишком быстр, чтобы оказать на него давление

Леклер: Норрис был слишком быстр, чтобы оказать на него давление
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу итогов Гран-при Эмилии-Романьи, где он занял третье место.

«Я, конечно, был бы счастлив выиграть, но нам в этот раз не удалось. Был шанс немного оказать давление на Ландо, но в конце он был слишком быстр. Как бы там ни было, быть тут на подиуме — на глазах тифози — это невероятно. Впереди домашний для меня Гран-при Монако — и он будет особенным. Но и этот Гран-при благодаря болельщикам и красному цвету везде тоже особенный», — сказал Леклер после гонки.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что испытывал проблемы с машиной в течение последних 15 кругов на победном для себя Гран-при Эмилии-Романьи, из-за чего едва не отдал победу Ландо Норрису.

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