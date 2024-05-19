Норрис: ещё пара кругов, и я бы достал Ферстаппена

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Эмилии-Романьи, состоявшейся, сегодня, 19 мая, в Имоле (Италия). Напомним, британец финишировал вторым.

«Мне больно это говорить, но, думаю, ещё один-два круга, и я бы достал его. Тяжело. И обидно. Я боролся до последнего круга, но слишком много проиграл Максу в начале, он был намного лучше в первом отрезке. Во втором сильнее были мы.

Очень трудная первая часть, но затем мы показали высокий темп на второй. Ещё круг-два, и всё было бы прекрасно, но не сегодня», — сказал Норрис после выступления.

Формула1. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.

5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.