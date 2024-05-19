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Норрис: ещё пара кругов, и я бы достал Ферстаппена

Норрис: ещё пара кругов, и я бы достал Ферстаппена
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Эмилии-Романьи, состоявшейся, сегодня, 19 мая, в Имоле (Италия). Напомним, британец финишировал вторым.

«Мне больно это говорить, но, думаю, ещё один-два круга, и я бы достал его. Тяжело. И обидно. Я боролся до последнего круга, но слишком много проиграл Максу в начале, он был намного лучше в первом отрезке. Во втором сильнее были мы.

Очень трудная первая часть, но затем мы показали высокий темп на второй. Ещё круг-два, и всё было бы прекрасно, но не сегодня», — сказал Норрис после выступления.

Формула1. Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.
3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.
5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

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