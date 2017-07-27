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Ферстаппен не исключает возможности перехода в «Феррари» или «Мерседес»

27 июля 2017, четверг. 13:02. Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не исключает своего возможного перехода в «Феррари» или «Мерседес». Слухи то и дело связывают Ферстаппена с переходом в более конкурентоспособную команду, однако в «Ред Булл» пока отмечают, что у голландца есть конкретные контрактные обязательства перед австрийской конюшней.

«Я знаю, что у «Феррари» отличная история в Формуле-1. Кстати, с «Мерседесом» то же самое. Честно говоря, я просто хочу пилотировать лучший болид. Его цвет не имеет никакого значения», — цитирует Ферстаппена Sport Bild.

Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Ред Булл Феррари Макс Ферстаппен
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27 июля 2017, четверг
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