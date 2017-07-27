Ферстаппен не исключает возможности перехода в «Феррари» или «Мерседес»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не исключает своего возможного перехода в «Феррари» или «Мерседес». Слухи то и дело связывают Ферстаппена с переходом в более конкурентоспособную команду, однако в «Ред Булл» пока отмечают, что у голландца есть конкретные контрактные обязательства перед австрийской конюшней.



«Я знаю, что у «Феррари» отличная история в Формуле-1. Кстати, с «Мерседесом» то же самое. Честно говоря, я просто хочу пилотировать лучший болид. Его цвет не имеет никакого значения», — цитирует Ферстаппена Sport Bild.