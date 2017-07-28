Стролл: «Уильямс» уже работает над машиной на 2018 год

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл рассказал, что британская команда уже приступила к работе над болидом на 2018 год.



«На данный момент я сосредоточен на текущем чемпионате и своём развитии. Правда, есть группа потрясающих людей, прибывших в нашу команду, таких как Падди Лоу, и они уже работают над проектом на 2018 год. Я считаю, что у нас очень сильная группа специалистов, способная создать очень конкурентоспособный болид», — цитирует Стролла F1Today.

Лучшим результатом «Уильямса» в текущем сезоне стало третье место Стролла на Гран-при Азербайджана.