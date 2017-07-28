Палмер объяснил аварию в первой практике изменением бордюра

Гонщик «Рено» Джолион Палмер прокомментировал свою аварию в конце первой практики Гран-при Венгрии.

«Вы просто чуть шире проходите поворот, а потом внезапно бордюр оказывается таким огромным. Люди годами проезжали здесь широко, так что вы не ждёте, что уничтожите переднюю часть машины. Теперь перепад высот больше — это сделано для того, чтобы вы не пытались ехать широко и получать преимущество. Место стало намного более суровым. Я этого не ожидал — что этот вылет вызовет такие повреждения. Он причинил большие повреждения», — заявил Палмер в интервью Sky Sports.

Британец разбил автомобиль и во второй сессии, но после этого инцидента предпочёл не общаться с журналистами.