Ки: Квяту было непросто из-за трафика

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки прокомментировал выступления гонщиков команды на пятничных свободных практиках Гран-при Венгрии, отметив, что Даниил Квят попал в непростые условия из-за трафика.

«В Венгрию мы приехали с рядом обновлений, и большую часть утренней сессии мы потратили на то, чтобы настроить вокруг них работу болида. У нас был недостаточно хороший баланс, но мы собрали много данных, которые использовали во второй практике.

Думаю, мы сделали некоторые шаги в правильном направлении. Карлос был доволен балансом, который был у нас днём. Он дал хорошую обратную связь по работе болида, так что мы понимаем, в каком направлении будут следующие шаги. Что касается Даниила, мы не сделали достаточно, чтобы он был полностью доволен балансом, но мы знаем, что необходимо предпринять. Ему было непросто из-за трафика в тот момент, когда он проходил круг на «суперсофте», так что без этого в целом время могло быть лучше.

Сегодня мы собрали много информации и завтра узнаем ещё больше. Нам предстоит много работы ночью? и надеемся, что в субботу мы продолжим прогресс", — приводит слва Ки пресс-служба «Торо Россо».