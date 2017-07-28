Маркелов: сделаю всё, чтобы побороться с Леклером и Роулендом

Пилот «Russian Time» Артём Маркелов прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии Формулы-2, по завершении которой ему удалось показать третий результат.

«Позади Леклера борьба была очень плотной, второе место от пятого отделили лишь пятнадцать сотых. Я смог улучшить на восемь сотых на второй попытке, чего оказалось достаточно, чтобы оказаться впереди Кинга. Теперь три первых пилота чемпионата занимают три верхние позиции на завтрашней решётке, и я думаю, что гонка должна быть хорошей! Я сделаю всё, чтобы побороться с Леклером и Оливером Роулендом», — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.