Роуленд выиграл первую гонку Формулы-2 в Венгрии, Маркелов сошёл

Пилот DAMS Оливер Роуленд стал победителем первой гонки Формулы-2 в Венгрии. Второе место досталось Николасу Латифи, третьим к финишу пришёл Ник де Врис.

Российский пилот Russian Time Артём Маркелов в конце гонки попытался атаковать Роуленда но уступил ему в борьбе и сошёл с дистанции. Партнёр Маркелова по команде Лука Гьотто стал шестым.

Формула-2. Венгрия. Первая гонка

1. Оливер Роуленд (DAMS)

2. Николас Латифи (DAMS) +0,2

3. Ник де Врис (Rapax Team) +0,6

4. Шарль Леклер (Prema) +1,4

5. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +1,6

6. Лука Гьотто (Russian Time) +2,5

7. Норман Нато (Pertamina Arden) +3,0

8. Александер Албон (ART Grand Prix) +3,3

9. Шон Гелаэл (Pertamina Arden) +3,9

10. Сантино Ферруччи (Trident Racing) +4,2