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Стюарды не наказали Роуленда за жёсткую борьбу с Маркеловым

29 июля 2017, суббота. 23:12. Авто

Британский гонщик Формулы-2 Оливер Роуленд не получил наказания от стюардов Гран-при Венгрии за свою жёсткую борьбу с представителем Russian Time Артёмом Маркеловым в завершающей стадии первой гонки Ф-2 на «Хунгароринге», сообщает Autosport. Маркелов атаковал Роуленда с помощью DRS, но Оливер начал перекрывать правую часть трассы, и в итоге россиянин оказался на обочине, где потерял контроль над машиной. Изучив ситуацию, стюарды постановили, что Роуленд не нарушил при обороне никаких правил.

«Он хорошо вышел из последнего поворота, а у меня были небольшие проблемы с шинами. Я защищался, занимая внутреннюю траекторию. Не совсем уверен, что он пытался сделать. Правило гласит, что если часть машины поравнялась с твоей, то ты должен оставлять пространство размером хотя бы с одну ширину автомобиля, но он всё ещё был позади меня, когда я начал закрывать траекторию», — отметил сам Роуленд.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Артём Маркелов Формула-2
Новости. Авто
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