Стрельникова: проверка в медицинском центре показала, что Маркелов в порядке

Глава Russian Time Светлана Стрельникова подвела итоги первой гонки этапа Формулы-2 в Венгрии, где Артём Маркелов сошёл во время борьбы за победу с Оливером Роулендом, а Лука Гьотто финишировал шестым после старта с 12-й позиции.



«Иногда автогонки бывают жёсткими — определённо, сегодня в случае с Артёмом было именно так. Он получил довольно серьёзный удар, но после проверки в медицинском центре стало ясно, что он в порядке. Он пилотировал очень хорошо, имел темп для победы, но выбыл из борьбы после жёсткого гоночного инцидента.

Обгонять в Венгрии никогда не было легко, но похоже, что никто не сказал про это Луке, так что поздравления ему!" — приводит слова Стрельниковой пресс-служба её команды.