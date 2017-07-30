Ди Реста: было непросто запрыгнуть в болид, зная о нём не так много

Резервный пилот «Уильямса» Пол ди Реста, заменявший Фелипе Массу на Гран-при Венгрии, поделился впечатлениями от гонки. Из-за утечки масла испанец не смог проехать всю гоночную дистанцию.



«Это был очень захватывающий, но очень тяжёлый день. Я запрыгнул в кокпит, не имея опыта тестирования различных типов шин и работы с высоким уровнем топлива. Я не знал, чего ожидать… Необходимо быть хорошо осведомлённым о происходящем вокруг вас и о том, сколько прижимной силы теряешь в трафике. Так что я старался быть осторожным. Для меня самым главным стало то, что моя уверенность по мере увеличения пробега возрастала. Было бы здорово завершить гонку без утечки масла. Но я не слишком расстроен, учитывая, насколько небольшим у меня был опыт управления этим болидом», — цитирует ди Ресту пресс-служба команды.