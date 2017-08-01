Леклер: чувствую, что готов к Формуле-1

Пилот молодёжной программы «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от тестовых заездов в Венгрии, а также заявил, что готов выступать в чемпионате Формулы-1.

«Удивительные впечатления. Приятно снова вернуться в болид Формулы-1. У нас получилось хорошее утро, и я доволен машиной. Когда садишься в машину „Феррари“, ощущение такое, что делаешь это в первый раз. В такие моменты мечта становится реальной.

Что касается будущего, то в младших сериях я уже сделал все возможные шаги. Чувствую, что готов к Формуле-1 и мне больше не нужно что-либо предпринимать, прежде чем стать пилотом в Ф-1", — приводит слова Леклера Джанлуи Д'Алессандро на своей странице в «Твиттере».