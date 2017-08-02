Феттель лидирует во второй день тестов в Венгрии, Кубица — седьмой

На трассе «Хунгароринг» завершилась первая половина второго дня тестов Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат продемонстрировал тестовый пилот «Макларена» Нандо Норрис, а замкнул первую тройку Кими Райкконен из «Феррари».Роберт Кубица, проводящий испытания болида «Рено», показал седьмое время.

Формула-1. «Хунгароринг». 2 августа. Тесты

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:17.124 (40 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») — 1:17.894 (58)

3. Кими Райкконен («Феррари») — 1:18.237 (20)

4. Карлос Сайнс («Торо Россо») — 1:18.850 (68)

5. Лукас Ауэр («Форс Индия») — 1:19.242 (49)

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:19.499 (36)

7. Роберт Кубица («Рено») — 1:19.681 (74)

8. Пьер Гасли («Ред Булл) — 1:20.337 (60)

9. Лука Гьотто (»Уильямс") — 1:20.414 (67)

10. Сантино Ферруччи («Хаас») — 1:21.235 (57)

11. Нобухару Мацусита («Заубер») — 1:23.133 (45).