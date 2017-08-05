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Вильнёв: манёвры Сайнса и Магнуссена раздражают

5 августа 2017, суббота. 00:48 Авто

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал недавние инциденты в гонке Гран-при Венгрии с участием Кевина Магнуссена (борьба с Хюлькенбергом. — Прим. «Чемпионата») и Карлоса Сайнса (противостояние с Алонсо).

«Кевин Магнуссен управляет болидом удивительным образом. Это же касается и Сайнса, я имею в виду его борьбу с Алонсо. Почему, почему эти пилоты самые грязные с момента их прихода в Формулу-1?

Это грязно и это не является стандартами Формулы-1. Я не понимаю, почему они делают одно и то же снова и снова. У них нет никакого уважения к другим, и они высокомерны. Это неправильно. Их манёвры раздражают. Возьмите, к примеру, Ферстаппена. Такие ошибки, как в Венгрии, недопустимы в Ф-1, но это не было чем-то грязным. Что касается Сайнса и Магнуссена, то они пилотируют как гонщики Формулы-2", — приводит слова Вильнёва Motorsport-Magazine.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Жак Вильнёв Карлос Сайнс-младший Кевин Магнуссен
Новости. Авто
5 августа 2017, суббота
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