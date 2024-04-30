«Астон Мартин» запросил право на пересмотр штрафа Алонсо за спринт в Китае

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» запросила право на пересмотр штрафа Фернандо Алонсо во время Гран-при Китая.

ФИА проведёт по этому поводу слушание.

Напомним, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо получил штраф в 10 секунд и три штрафных балла за инцидент с Карлосом Сайнсом во время спринта.

«Представитель команды должен явиться к стюардам в пятницу, 3 мая 2024 года, в 8:00 EDT (15:00 мск) в связи с вышеизложенным. Слушание будет проходить в виртуальном режиме посредством видеоконференции, подробности которой будут предоставлены отдельным сообщением.

Следует отметить, что слушания будут состоять из двух частей: в первой части будут заслушаны доказательства того, существует ли «существенный и значимый новый элемент, который был недоступен стороне, требующей пересмотра, на момент принятия соответствующего решения».

Если стюарды определят в соответствии со статьёй 14.3 Международного спортивного кодекса ФИА, что такой элемент существует, будет созвана вторая часть слушаний в то время, которое будет сообщено дополнительно. Любая другая «заинтересованная сторона может попросить разрешения стюардов присутствовать на второй части слушания, если таковая будет созвана», — говорится в заявлении ФИА.