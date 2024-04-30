MotoGP просчитались в подсчёте количества зрителей на 115 000 человек на Гран-при в Хересе

MotoGP объявила, что Гран-при в Хересе посетили порядка 296 741 зрителя. Однако сегодня, 30 апреля, организация официально заявила об ошибке в подсчёте количества пришедших на Гран-при людей, опубликовав на своём сайте пресс-релиз.

«Мы допустили ошибку в подсчёте посещаемости и, стремясь подчеркнуть атмосферу мероприятия, опубликовали неверные данные непосредственно перед стартом Гран-при MotoGP. Мы приносим извинения за допущенную ошибку.

Точный показатель посещаемости составил 181 289 человек, что не является новым рекордом. Однако делает его наиболее посещаемым Гран-при в Хересе за последние почти 10 лет. Это показывает положительную тенденцию роста аудитории и посещаемости этого вида спорта», — сказано в пресс-релизе MotoGP.