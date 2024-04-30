ФИА ввела новые правила против фальстартов и пропусков тренировок из-за дождя

ФИА опубликовала новые правила, которые нацелены на борьбу с фальстартами и пропусками командами свободных сессий из-за дождя.

Скандальная ситуация с фальстартом произошла во время Гран-при Саудовской Аравии при участии пилота «Макларена» Ландо Норриса. На повторе было заметно, что британец двинулся со старта раньше времени, но в итоге гонщик не был оштрафован. Произошло это из-за того, что специальный транспондер не обнаружил фальстарта у Норриса.

За подобный инцидент невозможно было наказывать пилотов без подтверждения специального оборудования. Отныне стюарды имеют право штрафовать пилотов за слишком ранний старт без подтверждения техники.

Что касается второго правила, то оно было введено из-за ситуации на свободных практиках во время Гран-при Японии. Перед одной из тренировок пошёл проливной дождь, вследствие чего большинство команд не стали выводить своих пилотов на трассу с целью экономии шин. По новым правилам, командам, которые не пропускали тренировки по таким обстоятельствам, будет возвращён один комплект промежуточных шин в тот же день.