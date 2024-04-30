Названы новые данные о возможном переходе Ньюи в «Феррари» в случае ухода из «Ред Булл»

Авторитетное издание F1-Insider поделилось новыми сведениями относительно ситуации с руководителем технического департамента «Ред Булл» Эдрианом Ньюи. По сведениям источника, стороны уже договорились о расторжении контракта. При этом издание отмечает, что при переговорах Эдриан пришёл к соглашению с австрийским гоночным коллективом предоставить ему возможность присоединиться к «Феррари» уже в 2026 году. Ранее предполагалось, что специалист сможет это сделать лишь в 2027-м.

Напомним, ранее сообщалось, что Ньюи будто бы недоволен положением дел в австрийской команде. Говорилось, что руководитель «Ред булл» Кристиан Хорнер якобы желает, чтобы Эдриан полностью посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте Формулы-1.

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