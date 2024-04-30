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F1-Insider: «Ред Булл» грозит распад

F1-Insider: «Ред Булл» грозит распад
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Авторитетное издание F1-Insider предположило, чем для команды Формулы-1 «Ред Булл» обернётся потеря её руководителя технического департамента Эдриана Ньюи. Ранее сообщалось, что австрийский гоночный коллектив может объявить об уходе прославленного специалиста уже сегодня, 30 апреля.

«Несомненно, это серьёзное ослабление для команды, которая доминирует в Формуле-1 с суперзвездой Максом Ферстаппеном – во всяком случае пока доминирует. Становится всё очевиднее: команде грозит распад из-за выходок её руководителя Кристиана Хорнера. Уход Ньюи может стать началом конца доминирования «Ред Булл». Макс Ферстаппен при этом может перейти в «Мерседес»», — говорится в статья издания.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

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