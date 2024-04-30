Вольф прокомментировал слухи о предстоящих переговорах с представителями Ферстаппена

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал сообщения о его якобы переговорах с представителями популярного нидерландского пилота Макса Ферстаппена.

«Нет, это один из слухов. Люди придумывают истории о том, что происходит за кулисами с водителями, но эти вещи должны оставаться за закрытыми дверями. Всё, что было обнародовано, на самом деле не соответствует действительности», — приводит слова Вольфа портал Independent.ie.

Напомним, ранее портал F1-Insider опубликовал информацию о готовящихся переговорах между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и командой «Мерседес». Кроме того, сообщалось, что представлять Ферстаппена будет его отец Йос, а также менеджер пилота. Со стороны «Мерседеса» должны были присутствовать Тото Вольф, исполнительный директор концерна Ола Каллениус и сэр Джеймс Рэтклифф.