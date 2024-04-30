F1-Insider: обвинившая Хорнера сотрудница «Ред Булл» была помощницей Ньюи

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Сотрудница «Ред Булл», которая обвинила руководителя команды Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, была помощницей главы технического департамента Эдриана Ньюи. Об этом информирует F1-Insider. Ранее говорилось, что она была ассистенткой Хорнера.

Сообщается, что решение «Ред Булл» оправдать Хорнера по резонансному делу с женщиной вызвало недовольство Ньюи.

Напомним, ранее говорилось, что на фоне скандальной ситуации в «Ред Булл» пилот команды Макс Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Ранее F1-Insider сообщил, что Ньюи и «Ред Булл» согласовали детали расторжения контракта.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 195 очков. На втором месте «Феррари» со 151 баллом, топ-3 замыкает «Макларен» (96 очков).

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