Netflix опубликовал тизер сериала про жизнь и карьеру Айртона Сенны

Стриминговый сервис Netxlix опубликовал первый тизер сериала про легендарного гонщика Айртона Сенну, погибшего в 1994 году на Гран-при Сан-Марино.

Видео можно посмотреть на канале Netflix в YouTube. Права на видео принадлежат Netflix.

Объявление о том, что сериал будет создан, было опубликовано в сентябре 2020 года. Сериал был произведён с помощью семьи Айртона и выйдет в 2024 году. Точная дата неизвестна.

«Мы горды объявить, что мы расскажем ту историю, которую знают всего несколько людей. Вся семья Сенны нацелена на то, чтобы этот проект стал особенным и беспрецедентным. В этом плане нет лучше партнёра, чем Netflix, который имеет охват по всему миру», — заявляла Вивиэн Сенна, сестра гонщика.

Главную роль в проекте сыграет Габриэл Леоне.