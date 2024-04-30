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«Смотрю на это как фанат». Вольф — о возможном уходе Ньюи из «Ред Булл»

«Смотрю на это как фанат». Вольф — о возможном уходе Ньюи из «Ред Булл»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможном уходе руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи из команды.

«Эдриан Ньюи – знаковый инженер Формулы-1 с невероятным послужным списком, и, опять же, очень многие люди рассуждают о том, что он в итоге сделает – покинет ли он «Ред Булл» или нет. Я смотрю на это как фанат и наблюдаю за тем, что происходит», — приводит слова Тото Вольфа портал Independent.ie.

Напомним, ранее портал F1-Insider сообщил, что Ньюи уже отправил команде письмо, в котором изложил причины своего ухода. Кроме того, журналист Эндрю Бенсон заявил, что Эдриан серьёзно рассматривает возможность подписания контракта с итальянской командой «Феррари».

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