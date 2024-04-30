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Итальянская фирма представила автомобиль GT, трансформирующийся в пикап

Итальянская фирма представила автомобиль GT, трансформирующийся в пикап
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В рамках Пекинского автосалона 2024 года, который проходит в эти дни в столице Китая, итальянская фирма Italdesign представила концепт-кар Quintessenza. Автомобиль представляет собой машину класса GT, способную трансформироваться в пикап.

Права на видео принадлежат Italdesign. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Italdesign Official.

Italdesign Quintessenza внешне выглядит как купе с достаточно высоким дорожным просветом, но если снять заднюю панель, у машины появляется багажник в формате пикапа. В таком режиме задний ряд кресел можно развернуть на 180 градусов.

В Italdesign подчёркивают, что этот концепт сочетает в себе гибкость, свободу и спортивные возможности, а сам автомобиль предназначен для жителей города, предпочитающих активный отдых на природе.

Quintessenza создан как электромобиль с тремя моторами, два из которых расположены на задней оси. Совокупная мощность силовой установки составляет 778 лошадиных сил, а до 100 км/ч автомобиль разгоняется менее чем за три секунды.

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