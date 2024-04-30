Motorsport: Ньюи отправил «Ред Булл» письмо, в котором назвал причины ухода

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет команду не позднее начала 2025 года. Об этом информирует Motorsport. По сведениям источника, Эдриан уже отправил в гоночный коллектив письмо, в котором расписал причины своего решения уйти.

Сообщается, что решающим фактором решения Эдриана стал разрыв его отношений с руководителем команды Кристианом Хорнером в результате борьбы за власть, которая произошла в начале года после обвинений, выдвинутых против главы «Ред Булл» одной из сотрудниц. Женщина обвинила Хорнера в неподобающем поведении. После внутренней проверки Кристиан был оправдан. По сведениям F1-Insider, Ньюи это решение воспринял с недовольством.

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