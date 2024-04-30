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Возрождённая команда TWR показала первый проект. Это 600-сильный Jaguar

Возрождённая команда TWR показала первый проект. Это 600-сильный Jaguar
Jaguar XJS Supercat
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Компания Tom Walkinshaw Racing, возрождённая после банкротства в начале 2000-х, показала первый проект в своей новейшей истории — это рестомод Jaguar XJS, который получил название Supercat («Суперкот» — англ.).

Jaguar XJS Supercat

Jaguar XJS Supercat

Фото: TWR

Официальная презентация автомобиля состоится позднее, а потому технические характеристики машины пока не раскрываются. Тем не менее известно, что Supercat получит двигатель V12 мощностью свыше 600 лошадиных сил.

Jaguar XJS Supercat

Jaguar XJS Supercat

Фото: TWR

Также сообщается, что автомобиль будет выпущен тиражом в 88 экземпляров, а в работе над его дизайном принимал участие Магнус Уокер — легендарный дизайнер и коллекционер автомобилей, прославившийся необычными интерпретациями машин Porsche.

Jaguar XJS Supercat

Jaguar XJS Supercat

Фото: TWR

Напомним, Tom Walkinshaw Racing была основана в 1976 году Томом Уокиншоу. Она специализировалась на подготовке машин для туринга и гонок на выносливость и служила базой для команды Формулы-1 «Эрроуз» с 1992 по 2002 год.

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