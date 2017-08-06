Сайнс: инцидент в Сильверстоуне был убийственным для отношений с Квятом

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший признался, что столкновение с напарником Даниилом Квятом на Гран-при Великобритании серьёзно испортило их отношения. Однако гонщик отметил, что к Гран-при Венгрии страсти поутихли и отношения немного наладились.



«Это было убийственным для наших отношений, но время сглаживает углы. Есть классическое высказывание о том, что время лечит. Через одну или две недели вы сможете перевернуть страницу и не думать об этом. По крайней мере, это должно работать именно так. Мы оба достаточно зрелые, чтобы перевернуть страницу.



Мы хорошо знаем друг друга на протяжении многих лет. Подобные ситуации у нас с

случались и в младших сериях. Мы выходим на новые берега.



Команда выполняет свою работу, рассказывая обо всём, чем она не довольна и пытаясь гарантировать, чтобы подобного не повторялось. Это ситуация, которая может быть единственный раз в жизни. Это случилось в Сильверстоуне, и я надеюсь, что это было моим единственным разом», — цитирует Сайнса NBC Sports.