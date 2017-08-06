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Хэмилтон: «Мерседес» в первой части сезона потерял больше очков, чем «Феррари»

6 августа 2017, воскресенье. 14:48 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что в первой половине сезона немецкая команда по тем или иным причинам потеряла больше очков, чем конкуренты из «Феррари».

«На данный момент мы отдали больше очков, чем «Феррари». Мы просто надеемся, что больше не будем их терять. Я не знаю, почему проигрывали «Феррари» по темпу в Венгрии и понятия не имею, продолжится ли это в следующей гонке.

Я не знаю, есть ли у них обновления. Надеюсь, что когда мы отправимся в Спа, это будет больше похоже на этап в Сильверстоуне, где «Мерседес» доминировал», — цитирует Хэмилтона Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Феррари Льюис Хэмилтон
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