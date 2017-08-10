Вернь: в Формуле-E я более счастлив, чем в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь заявил, что в Формуле-E чувствует себя лучше за счёт более конкурентоспособной машины. Француз выступал за «Торо Россо» в Ф-1.

«Тяжело выступать на машине, с которой ты должен быть рад восьмому месту. Мой подход должен быть другим. Что было, то было. На всё есть своя причина. Сейчас я гораздо счастливее, могу сражаться за подиумы и победы. Верю, что я в нужном месте. Скучаю по машине Ф-1, ей было приятно управлять. Но в Формуле-E я выступаю в намного лучших условиях», — приводит слова Верня F1 Today.