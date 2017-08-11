Квят: никаких изменений в подходе к гонкам не будет

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что не планирует менять свой подход к гонкам во второй половине сезона.



«Нет, глобально никаких изменений не будет, потому что единственное, чего нам на самом деле не хватает – это просто чистого уик-энда, без каких-либо проблем. Если сложить всё воедино, то на самом деле всё достаточно просто. Скажем так, намного проще, чем кому-то может показаться со стороны. Всё работает как надо, поэтому никакой необходимости что-то менять глобально нет. С нашим темпом всё в полном порядке, и результат обязательно придёт.



Если говорить о моей стороне гаража, то можно сказать, что мы показали неплохую скорость в квалификациях. Особенно в те уик-энды, когда попадаем в рабочее окно машины. В этом году настроить её достаточно сложно, потому что аэродинамика очень чувствительная, а этот фактор стал одним из важнейших. Это не всегда удаётся сделать, потому что даже малейшая ошибка может привести к драматичным последствиям, но в целом каждый раз, когда мы чисто проводим сессии, у нас отличный темп и по субботам, и по воскресеньям. Это и вселяет оптимизм. Опять же, возвращаясь к сказанному ранее, нам просто надо постараться провести чистый уик-энд. Тогда всё будет хорошо», — цитирует Квята его официальный сайт.