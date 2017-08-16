Себастьен Бурде получил разрешение врачей на возвращение в гонки

Французский гонщик Себастьен Бурде, который выбыл из строя на три месяца после серьёзной аварии в первой квалификации «500 миль Индианаполиса», получил разрешение вернуться вгонки. В аварии гонщик получил множественные переломы костей таза и бедра, на восстановление от которых потребовалось много времени. В конце прошлого месяца он протестировал болид Dale Coyne Racing в Ми-Огайо, чтобы оценить свои кондиции.



В эту среду француз сообщил в своём «твиттере», что получил медицинское разрешение на возвращение в гонки.



«Многие из вас могут задаться вопросом, что я делал сегодня в Индианаполисе. У меня была заключительная встреча с доктором, и угадайте, что? Никаких запретов, вперёд к гонкам», — написал Бурде.