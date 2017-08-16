«Ред Булл» готов отпустить Сайнса-младшего из «Торо Россо» за € 4-5 млн

Руководство «Ред Булл» готово отпустить Карлоса Сайнса-младшего из «Торо Россо», если концерну компенсируют деньги, вложенные в карьеру испанца. Сумму, потраченную на Сайнса в младших категориях, оценивают в € 4-5 млн, сообщает Джеймс Аллен со ссылкой на источники в Австрии.

Ранее Сайнс заявил о желании покинуть «Торо Россо». Интерес к испанцу проявлял «Рено», но «Ред Булл» не согласился расторгнуть с ним контракт. Соглашение Сайнса действует до конца сезона-2018. В нынешнем чемпионате испанец занимает девятое место.