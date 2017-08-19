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«Уильямс» собрал в одно видео звук всех моторов Формулы-1 за 40 лет

19 августа 2017, суббота. 09:59 Авто

Команда Формулы-1 «Уильямс» собрала в один видеоролик звуки всех моторов, стоявших на её болидах за 40 лет. Видео было выпущено как часть празднования сорокалетия «Уильямса» в нынешнем сезоне.

На счету «Уильямса» 680 Гран-при Формулы-1 и 114 побед в гонках. Команда девять раз выигрывала Кубок конструкторов, её пилоты становились чемпионами «Королевских гонок» семь раз. Первой гонкой «Уильямса» в Ф-1 стал Гран-при Испании, прошедший 8 мая 1977 года.

Видео со звуком всех моторов «Уильямса» доступно в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Уильямс
Новости. Авто
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