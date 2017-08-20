В «Према» назвали условия участия в Формуле-1

Рене Розин, босс команды «Према», выступающей в ряде младших серий, назвал условия, при которых его детище сможет претендовать на участие в Формуле-1.

«Формула-1 мечта не только для пилотов, но и для инженеров. Для того чтобы мы смогли участвовать в чемпионате, требуется много изменений. Мы бы могли выступить одной машиной. Но, конечно, я понимаю, что это мечта, которую будет трудно осуществить.

Многое зависит от того, как всё будет организовано, и в случае использования клиентских машин, организовать наше выступление в Формуле-1 было бы возможно. Конечно, на данный момент всё заключается в обсуждениях, планировании и идеях о правилах", — приводит слова Розина Motorsport.