Ферстаппен: по-настоящему бороться с лидерами «Ред Булл» тяжело

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не уверен, что его команда сможет на равных бороться с «Феррари» и «Мерседесом» в грядущих гонках.

«На трассах, на которых не слишком много прямых, мы достаточно близки. Думаю, „Ред Булл“ проигрывает примерно три десятых секунды на круге. Но когда прямых больше, мы отстаём сильнее. Не знаю, чего ждать в грядущих гонках, но по-настоящему бороться с лидерами нам будет тяжело.

Думаю, в Спа «Мерседес» будет очень силён, ведь их силовая установка лучшая. Но «Мерседес» и «Феррари» очень близки.

Мы продолжим развиваться, но и другие команды тоже. Надо убедиться, что мы сделаем это быстрее и лучше. Не думаю, что мотор станет сильно лучше в сравнении с конкурентами. Но улучшать можно и его, и шасси. Надо двигать машину в верном направлении", — цитирует Ферстаппена GP Update.