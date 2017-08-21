Перес: рассчитываю во второй половине сезона улучшить результаты команды

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес дал комментарий к предстоящему Гран-при Бельгии.



«После летнего перерыва я чувствую себя расслабленным и свежим и с нетерпением жду возможности вернуться в гонки.



Бельгия — одна из лучших трасс для гонок за рулём болида Ф-1. Мне нравится высокоскоростная конфигурация этого трека, история этого места, где нас встречают очень страстные болельщики. Это просто отличный уик-энд. Погодные условия в Спа всегда под знаком вопроса. Почти каждый день там бывает дождь, по крайней мере в один из дней уик-энда.

Когда мы начнём вторую часть сезона, я хочу улучшить то, что мы сделали. Мы были конкурентоспособными, но также потеряли несколько шансов набрать больше очков. Надеюсь, мы восполним эти потери», — цитирует Переса пресс-служба команды.