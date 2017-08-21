Хюлькенберг: последние гонки вдохновили меня

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг остался доволен первой половиной сезона Формулы-1.

«Первая половина сезона вдохновила, особенно несколько последних гонок. Я доволен ощущениями от машины и прогрессом, которого мы добились. Мы движемся в верном направлении, выглядим боеспособными, но хотим и дальше подгонять себя.

Было жаль так финишировать в Венгрии, но в целом впечатления остались положительные. Мы нашли баланс между скоростью в квалификации и гоночным темпом. Это подчеркнул этап в Сильверстоуне. Машины этого года быстрее и лучше подходят моему стилю, чем прежние», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба команды.