Палмер: потенциал есть и у меня, и у машины «Рено»

Пилот «Рено» Джолион Палмер в преддверии Гран-при Бельгии поделился впечатлениями от первой половины сезона.

«Первые 11 гонок вышли трудными, но потенциал определённо есть и у меня, и у машины. Из-за новых правил машины 2017 года сильно отличаются от прежних, так что надо заново учиться выжимать из них максимум. Трудно правильно настроить болид. И к этому добавляется пропущенное по любым причинам время на трассе. Я много работаю, чтобы всё понять и гарантировать себе хорошие гонки», — приводит слова Палмера пресс-служба команды.