В «Форс Индия» и «Торо Россо» недовольны внедрением «гало» с 2018 года

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин, заявил, что объявление о внедрении «гало» в следующем сезоне было сделано слишком поздно, в связи с чем выполнить запросы ФИА весьма проблематично.

«Точные требования к „гало“ станут известны в сентябре, это слишком поздно. С точки зрения болида Формулы-1, время уже вышло», — приводит слова Грина PaddockTalk.

Вторит ему и технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки.

«Центр тяжести сместится вверх, и распределение веса сместится вперёд. К тому же мы будем вынуждены усилить боковые стороны кокпита для прохождения тестов с нагрузкой, это, в свою очередь, приведёт к смене всей карбоновой конструкции», — завершил Ки.