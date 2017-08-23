Ф-1 договорилась о новом контракте с организаторами Гран-при Китая

Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес заявил о достижении принципиального соглашения с промоутерами Гран-при Китая о продлении контракта. В календаре Ф-1 на сезон-2018 этап в Шанхае наряду с гонкой в Сингапуре на данный момент обозначен как требующий подтверждения.



«Мы много работаем с Juss Event, промоутером гонки, и у нас есть принципиальное соглашение. Я полагаю, что сделка будет полностью завершена к концу следующего месяца. Календарь будет опубликован, и Шанхай не будет фигурировать в нём временно, так как у нас будет многолетняя сделка», — цитирует Братчеса F1i.